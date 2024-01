Napoli | Fabio Cannavaro | “Il dopo Spalletti non ha funzionato”

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) L’ex calciatore (anche del, capitano dell’Italia campione del mondo nel 2006 e vincitore del Pallone d’oro nello stesso anno, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport. Di seguito alcune sue dichiarazioni tratte dal quotidiano sportivo diretto da Guido Vaciago: Chi vede favorito per lo Scudetto? “L’Inter è superiore, ma la Juventus ha uno spirito guerriero. Per Inzaghi saranno decisivi i prossimi mesi, quando ricomincerà la Champions League. Allegri sta lanciando molti giovani, ma l’uomo che può risultare decisivo per la lotta scudetto è Chiesa. E’ il miglior giocatore italiano al momento”. E del Var che considerazione ha? “Il Var è importantissimo, ma va sfruttato al 100%, non parzialmente. E non importa se le partite dureranno cinque o quindici minuti in più. La strada è quella del tempo tecnico, ...

Aspetta sempre una chiamata per allenare il('ma non arriva') e si sofferma sulle sue due alre ex squadre impegnate nella lotta scudetto. L'ex difensore a Tuttosport elogia l'Inter ma aggiunge Su Vlahovic dice Infine