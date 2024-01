Napoli | evade dai domiciliari | arrestato un 43enne

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)dai. La Polizia di Stato arresta un. L’uomo era aiper reati in materia di stupefacenti Nel pomeriggio di lunedì, gli agenti del Commissariato Vicaria Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Carriera Grande hanno notato un soggetto che, alla loro vista, ha accelerato il passo per eludere il controllo. I poliziotti, dopo averlo prontamente raggiunto e controllato, hanno accertato la ragione del tentativo di fuga essendo l’uomo,rumeno, sottoposto agli arrestiper reati in materia di stupefacenti. Pertanto, il prevenuto è finito in manette per il reato di evasione. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo proviene da ...