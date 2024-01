Napoli | anche il Brighton vuole Samardzic

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Lazaral…? Stando a quanto riporta calciomercato.com, gli aggiornamenti si rincorrono e si moltiplicano ora dopo ora, con la società partenopea che si sta avvicinando a chiudere l’affare, seppur la Premier League stia provando a soffiare il colpo a De Laurentiis. Udine sembra ormai.. Il centrocampista serbo, in ogni caso, ha già avvisato la dirigenza friulana di voler lasciare Udine (rapporto ormai logoro con Cioffi che, presumibilmente, lo terrà in panchinanelle prossime sfide, un po’ come successo contro la Lazio) e di incominciare una nuova avventura. Voglia di? Con ilin prima fila (pronto a chiudere per 20 milioni di euro più bonus), visto il suo desiderio di proseguire in Serie A la propria carriera. I dialoghi vanno avanti serrati, i contatti ...

Ernesto Palomba, ricercatore Inaf e professore presso l'Università 'Federico II' di, che ...di avere informazioni preziose per aiutarci a ricostruire la storia di questo asteroide madel ...... verso Casalecchio di Reno/A1 Milano -, prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 10, ...e in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna - Taranto e chiuso, per chi ...Il Napoli continua le sue trattative per Lazar Samardzic ... nelle ultime ore infatti si sarebbe fatto avanti anche il Brighton, il club inglese allenato da Roberto De Zerbi, per mettere le mani sul ...Adesso il Napoli deve mettere dentro giocatori che riescano a cambiare l’inerzia di questo campionato per raggiungere la Champions League. Il gol che manca da 4 partite Avendo fiducia in Mazzarri, ...