Napoli | 75 mila giocattoli contraffatti sequestrati dalla Guardia di Finanza

Leggi su impresaitaliana

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Nella zona industriale dii finanzieri hanno trovato migliaia die denunciato una cittadina di origine cinese Introduzione e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. Questi i reati contestati alla cittadina di origine cinese denunciatadi. I finanzieri del Comando Provinciale diimpegnati in trincea nel contrasto alla vendita di prodottie pericolosi hanno sequestrato circa 75in un deposito della zona industriale di. Precisamente i baschi verdi hanno individuato un container in un parcheggio che era utilizzato come luogo di stoccaggio dei prodotti illeciti, ...