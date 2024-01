Myrta Merlino risponde a Fedez | “Le tue parole tradiscono insofferenza”

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)ha deciso dire pubblicamente ache ieri pomeriggio, indispettito dall’inviato di Pomeriggio Cinque appostato sotto casa sua, ha messo online una serie di storie polemiche contro la conduttrice al suon di “Barbara d’Urso lo avrebbe fatto meglio“.contro: “Barbara lo avrebbe fatto meglio”, lei replica: “Con tutto il rispetto, ma..” https://t.co/nExtoLelti — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 9, 2024 La conduttrice ha risposto al rapper già ieri pomeriggio: “Con tutto il rispetto che posso avere per, ma quando tu fai notizia per tutta la vita e quando i mass media ti servono molto quando le cose vanno bene. Purtroppo i mass media ci sono nella buona e nella cattiva sorte. E quindi oggi sì, è una ...

Si spiega così la lite a distanza tra il marito dell'influencer e, rea di avere uno dei suoi inviati, Michel Dessì, sotto casa dei due imprenditori. Fedez e la battuta su Barbara D'...Ci ha pensato Anna Pettinelli , ospite dia cazziare Varrese: '…io devo dire che non lo consiglierei alla mia peggior nemica: Lo dico perché è un uomo troppo controverso e poi ha ...Fedez e Myrta Merlino hanno avuto un lungo battibecco a distanza per la necessità o meno di avere costantemente sotto casa, a City Life, un inviato di Pomeriggio 5. Per Chiara Ferragni e Fedez non è ...Lo scontro con Myrta Merlino La situazione si è ulteriormente infiammata quando Myrta Merlino, conduttrice di Pomeriggio Cinque, ha risposto a Fedez durante la sua trasmissione, sottolineando che i ...