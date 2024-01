Myrta Merlino mette Fedez al suo posto | «Le sue parole tradiscono insofferenza Se lui o Chiara volessero rispondere alle domande che non tornano sarebbero i benvenuti a Pomeriggio 5» – Video

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)Cinquenon ci sta. Nella puntata diCinque, andata in onda quest’oggi, ha deciso di replicareaccuse mosse, via social, dacontro il suo operato e la trasmissione, per i continui appostamenti sotto la loro abitazione in cerca di notizie o dizioni sull’indagine legata alla truffa aggravata in cui è coinvolta l’influencer. Rimostranze cheha deciso di smontare, punto per punto, in diretta su Canale 5. “Il prossimo passo della nostra scaletta ce lo dettano i social perché ieri, come sapete, abbiamo parlato del caso Ferragni, del fatto cheFerragni è indagata per truffa aggravata dalla Procura di Milano sulla storia della ...