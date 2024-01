Muscarà | “Presentata proposta di legge per la Misura Integrativa Regionale La Regione non può più dire di No”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiVenerdì 12 dicembre alle 11.30 presso l’aula del Consiglioal centrozionale Isola F13, si terrà una conferenza stampa, aperta a tutti i giornalisti, per illustrare nello specifico ladidi iniziativa popolare sull’ “Istituzione delladi sostegno al Reddito e politiche per l’Inclusione Sociale Attiva (M.I.R.)”, che la Consigliera del gruppo misto Maria, ha depositato presso il registro generale del Consigliodella Campania. “Ormai non c’è più tempo – spiega– ci sono migliaia di persone in Campania che hanno perso il Reddito e non trovano lavoro, esse non devono perdere la dignità di non poter mettere almeno ...