Musa tv n 2 del 10 gennaio 2024

di Federica Pistono* In un momento come quello attuale, in cui la tragedia palestinese entra ogni giorno nelle nostre case attraverso le cronache ... (ilfattoquotidiano)

... anche un po' di nostalgia anni 80, un accenno di sax: 'E' vero - spiega Antonacci - è tipico... 'Garibaldi non si è mai separato da Anita - spiega ancora Antonacci - lei era la sua, hanno ...Presso l'ambasciata d'Albania a Roma la mostra personale dell'artista albanese Astrit Shoti, L'esposizione si intitola 'Poesia della materia'; Esce il nuovo libro di Tommaso Avati 'La ballata delle ...Gennaio non è un mese facile da affrontare e come sempre a pesare è anche il Blue Monday in arrivo il prossimo lunedì 16. A definire il terzo lunedì di gennaio come 'giorno più triste dell'anno' sareb ...Appuntamenti di danza moderna e contemporanea sono le proposte del cartellone di Danza 2024 del Teatro del Giglio, presentato questo pomeriggio alla stampa dall’Amministratore unico, Giorgio Lazzarini ...