MOVIOLA – Lazio-Roma | Huijsen prende in pieno Castellanos | rigore fischiato al Var

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Episodio daad inizio secondo tempo di, match valevole per il quarto di finale di Coppa Italia 2023/2024. Sugli sviluppi di un calcio piazzatoarriva in ritardo sue loin, per Orsato non è calcio dima il Var Irrati lo richiama al monitor perché l’intervento è chiaro e non c’è nessuna discussione. Il direttore di gara di Schio fa una rapida revisione, vede il contatto e fischia il penalty. Dagli undici metri Zaccagni spiazza Rui Patricio e fa 1-0. SportFace.

Inter - Verona l'episodio da: gomitata di Bastoni a Duda nell'azione che porta il 2 - 1 di ... 'Quest'anno porto come esempio un episodio simile, in Verona -, dove abbiamo annullato. Una ...Udinese -, i casi dubbi. Questi i principali episodi da. Al 9' contatto in area di rigore tra Ferreira e Isaksen. Il danese va verso la bandierina del calcio d'angolo per ricevere la ...Roma in campo per il derby con la Lazio valido per il quarto di finale di Coppa Italia, in palio la semifinale con la vincente di Juventus-Frosinone. Il direttore di gara del match è Daniele Orsato. G ...All'Olimpico sale l'atmosfera per il derby di Coppa. Match in programma alle 18 che decreterà chi tra Lazio e Roma sfiderà la vincente di Juventus-Frosinone nella semifinale di Coppa Italia. A pochi ...