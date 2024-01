Mourinho dopo Lazio - Roma | ' Deluso da qualche giocatore E' stato un rigore da Var' Rileggi la diretta

Il tecnico biancoceleste ha dichiarato: " Le parole di. Un colpo netto, senza andare ... I venti minutiil gol è una bestemmia non aver raddoppiato. A livello complessivo, l'1 - 0 non è ...ROMA - La Roma perde il derby ed è fuori dalla Coppa Italia . Una sconfitta bruciante per la squadra di, sconfitta 1 - 0 per un rigore di Zaccagni al 6' del secondo tempo. Ecco le parole del tecnico giallorosso al termine della gara contro la ...Si crea l’unica occasione nel recupero in rovesciata ma calcia alle stelle. Malissimo. Mourinho 4: Brutto e inquietante passo indietro dopo la bella prova con l’Atalanta. La squadra non crea nulla, ...Il tecnico della Roma Josè Mourinho non ha digerito l'eliminazione dalla Coppa Italia subita per mano della Lazio che ha vinto la partita dei quarti di finale contro i giallorossi ...