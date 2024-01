Mourinho | «Chi segna per prima quando arbitra Orsato | poi vince Perché non lascia più giocare»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Le parole dia Mediaset dopo la partita di Coppa Italia persa dalla Roma. La Lazioil derby e approda alle semifinali. Le parole dello Special One: «Sempre doloreperdi il derby. Abbiamo grandi difficoltà, lottiamo sempre contro le difficoltà. Oggi perdiamo la partita per un rigore del calcio moderno. Non dico se c’è o meno, è un rigore da Var. L’arbitro a tre metri di distanza non l’ha dato. Nel primo tempo eravamo noi la squadra con più personalità, messa bene in campo.perdi Dybala, tutto cambia per noi. C’è meno connessione, meno qualità nel possesso palla. Il gol che prendiamo però è un po’ ridicolo per me. L’ha procurato un bambino che ha 55 minuti di Serie A, non è colpa sua. Partite di questo tipo, chiè avvantaggiato. Chi ...