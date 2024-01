Mourinho alla Pioli nei derby e polemizza | «Quarto deciso da Irrati»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)perde l’ennesimoa Roma, proprio comecontro l’Inter sulla panchina del Milan. Il portoghese poi critica il Var. POLEMICA ? Josési lamenta in conferenza stampa dopo il rigore concessoLazio, poi decisivo per la vittoria finale: «Non voglio dire che non sia rigore, voglio dire che è un rigore del calcio moderno che è peggio di 10-20 anni fa. Quell’azione fuori dall’area non è neanche fallo, quell’azione lì dove arriva la pena massima che è il rigore, l’arbitro dice che non è rigore. Poi signoral VAR che è a Milano o vicino Firenze non so, decide lui che è rigore e decide lui un, decide lui undi finale di Coppa Italia». Il tecnico giallorosso sulle orme di Stefano ...