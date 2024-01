Morto James Kottak | ex batterista degli Scorpions e Kingdom Come

il nostro caro amico e batterista da 20 anniKottak èall'età di 61 anni.era un essere umano meraviglioso, un grande musicista e un amorevole padre di famiglia. Era il nostro '...Questo 2024 appena cominciato già conta diverse scomparse eccellenti. Alla triste lista si è aggiunto nelle ultime ore il batterista americanoKOTTAK ,a Louisville il 9 Gennaio a soli 61 anni . Non sono state confermate ufficialmente le cause del decesso (si parla di arresto cardiaco). I primi a diffondere la notizia via social ...È morto a 61 anni James Kottak, ex batterista degli Scorpions e dei Kingdom Come. La notizia è stata data dalla band tedesca sui propri canali social, ma non sono state rese note le cause del decesso.È scomparso dopo nove giorni di coma Adam Jendoubi. L’attore di 23 anni era stato ricoverato all’ospedale di Castellammare di Stabia dopo un arresto cardiaco. Era celebre per il suo ruolo nel film La ...