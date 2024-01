Morto il volto di Liberato | chi era Adam Jendoubi

commenta Un giovane è stato travolto e ucciso da un'auto a Cagliari mentre attraversava la strada. L'incidente è avvenuto poco dopo le 8 in via ... (247.libero)

L'incidente è avvenuto in via Peretti, a pochi passi dall'ospedale Brotzu e da alcune scuole Tragedia stamattina a Cagliari , dove un ragazzino di 15 ... (sbircialanotizia)

Genova . Sempre con il sorriso stampato sule la passione per la musica nelle vene. Questo era Ignazio Decaro , batterista, scomparso all'improvviso lo scorso 2 gennaio all'età di 71 anni.... come ha ricordato anche Saviano, si ipotizzava che l'attore fosse rimasto vittima di un incidente in motorino perché era stato trovato privo di sensi per strada con delle ferite sul, ma ...sui fianchi e sul volto. Tra gli agenti coinvolti nel pestaggio anche il sovrintendente Domenico Coppi, già condannato a tre anni e sei mesi di reclusione in un processo che si è celebrato con rito ...È morto a 61 anni James Kottak ... È entrato nelle fila del gruppo hard rock tedesco nel 1996, sostituendo Curt Cress, che aveva a sua volta sostituito il batterista Herman Rarebell. Kottak ha ...