Morto Adan Canto | attore in X-Men | il dolore di Halle Berry

Leggi su dilei

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)a 42 anni, sconfitto da un tumore che non le ha lasciato scampo. Noto per aver recitato in X-Men con, è da lei che ha ricevuto il suo ultimo saluto: “Non ho ancora le parole…. ma il mio caro e dolce amicoha appena messo le ali. Per sempre, per sempre nel mio cuore”, ha scritto l’attrice condividendo una foto che li ritrae insieme. I due hanno lavorato insieme anche nel film drammatico del 2020 Bruised, che ha segnato il debutto dialla regia, e doveaveva interpretato il ruolo di Desi, manager e fidanzato della protagonista. Addio ad, i messaggi d’addio di dei colleghi, scomparso per un tumore lunedì 8 gennaio, era ...