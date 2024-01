Morto a 42 anni Adan Canto | l’attore star di Narcos stroncato da un tumore aggressivo all’appendice

(Di mercoledì 10 gennaio 2024), celebre per i suoi ruoli nelle serie televisive “Designated Survivor” e ““, è deceduto all’età di 42dopo una coraggiosa battaglia contro un cancro appendicolaremessicano, naturalizzato statunitense, lascia la moglie Stephanie e due figli, Roman Alder ed Eve Josephine. La notizia della sua morte ha scosso il mondo dello spettacolo, con la moglie Stephanie che ha condiviso un commovente tributo su Instagram: “Sarai per sempre il mio tesoro, ci vediamo presto”.ha lasciato un segno indelebile grazie alla sua interpretazione del Capo di Gabinetto Aaron Shore in “Designated Survivor” e del politico colombiano Rodrigo Lara Bonilla in “”. Attualmente ...

