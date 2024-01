Morto a 23 anni Adam Jendoubi | attore nei video di Liberato

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)a seguito di un arresto cardiaco a 23protagonista neidel cantante partenopeoa seguito di un arresto cardiaco a 23protagonista neidel cantante partenopeo. Esso era già ricoverato da capodanno a seguito di un forte dolore improvviso che lo aveva portato a rimanere in ospedale in terapia intensiva. Era in terapia all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Oramai era in coma da 9 giorni, giorni in cui tutta la comunità diaveva espresso una forte vicinanza sperando che il ragazzo potesse rimettersi presto. ...

Avrebbe soffocato il figlio di quattro anni in un'abitazione nello Stato di Goa, in India, per poi cercare la fuga verso Bangalore, con il cadavere ... (today)

