“Morgan per sempre con noi” | dolore e commozione alla fiaccolata per il 38enne morto in auto nel lago di Como

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Brembate di Sopra. Conoscenti, colleghi e non solo. Circa 300 persone hanno partecipato mercoledì sera (10 gennaio)organizzata per ricordareAlgeri, ildi Brembate Soprasabato sera in un tragico e all’apparenza inspiegabile incidente insuldiinsieme a Tiziana Tozzo, 45enne mamma di Cantù. I due si erano da poco conosciuti ed era il loro primo appuntamento. “Ciao, resterai percon noi” recita lo striscione che precede il corteo, partito intorno alle 19,30 da via Palestro, dove abitava il. Il silenzio è interrotto solo dal pianto e dagli applausi dei presenti. Un corteo composto e silenzioso, ma la cui presenza è tangibile. “È il ...

... allegoria dell'Odissea, un autoritratto come Odisseo di de Chirico, Demetra in luttoPersefone della pre - raffaellita Evelyn De, il ritratto di Leopardi di Domenico Morelli, la Servitù d'...Si precisa cheil prestito obbligazionario in oggetto, sara' presentata - al momento dell'... CaixaBank, Citigroup, Cre'dit Agricole Corporate and Investment Bank, IMI - Intesa Sanpaolo,...Circa trecento persone hanno partecipato, la sera del 10 gennaio a Brembate Sopra, alla fiaccolata in memoria di Morgan Algeri, il pilota di 38 anni morto nel lago di Como insieme alla canturina ...“Era un pilota professionista, si sottoponeva ogni anno a corsi di aggiornamento per imparare ad uscire da un mezzo finito in acqua”, ...