Morgan | annegato nel Lago di Como | quel video profetico sulla sua morte che ora fa paura

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)Algeri, il 38enne morto insieme a Tiziana Tozzo (45 anni) neldicon la sua auto, era un istruttore di volo e un sub esperto. Lo scorso agosto aveva pubblicato unsul suo canale Instagram in cui simulava una situazione molto simile ala in cui ha perso la vita, riuscendo però inla situazione a salvarsi grazie alle sue doti.Leggi anche:, parla la sorella dell’istruttoreal primo appuntamento con Tiziana, “Il suo Suv aveva qualche problema”Algeri e Tiziana Tozzo, annegati con il suv di Algeri neldiAlgeri era un sub esperto Il 38enne di Brembate di Sopra era un istruttore di volo e un sub esperto, addestrato anche per situazioni di ...