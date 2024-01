Morgan Algeri annegato nel lago di Como | spunta il video profetico sulla morte

«Ho perso non solo un amico e un socio , ma anche un fratello. Ci sentivamo tutti i giorni, anche sabato, e non sapevo avrebbe trascorso la serata a ... (ilmessaggero)

Un video che rivisto oggi fa venire i brividi. Mentre proseguono le indagini per scoprire le cause della morte die Tiziana Tozzo , spunta un filmato a dir poco profetico. Pubblicato l'1 aprile su Instagram,si impegnava in un'esercitazione, una situazione del tutto simile a quella in cui si ...... morto un 37enne FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Da un guasto all'auto al malore: le indagini sull'incidente a Como, 38 anni, e Tiziana Tozzo, 45 anni, ...“Era un pilota professionista, si sottoponeva ogni anno a corsi di aggiornamento per imparare ad uscire da un mezzo finito in acqua”, ...Unite all’improvviso da una tragedia ancora difficile da spiegare, le famiglie di Tiziana e Morgan, morti nell’auto caduta nel lago ...