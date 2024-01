Monza | Galliani accoglie figlio d’arte a pochi giorni dall’Inter

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Adrianodi proprietà del Milan, arrivato al, prossimo avversario dell’Inter in campionato. I dettagli. MALDINI – Secondo quanto riportato dal sito di SportItalia, a seguito delle visite mediche e della firma sul contratto Adriano, amministratore delegato del, ha accolto con un saluto e un in bocca al lupo Daniel Maldini,di Paolo Maldini. Il trequartista, dopo il prestito all’Empoli, è pronto ad iniziare la sua avventura con la maglia della squadra brianzola, che tra 3sfiderà l’Inter in campionato. Fonte: SportItalia.com Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...

Anche ildi Adriano(che ha preso Daniel Maldini in prestito secco dal Milan dopo la prima parte di stagione a Empoli) nelle scorse ore si è mosso per l'attaccante classe 2000. Il club ...Io la scorsa estate non volevo che si muovesse daperché non era il momento giusto. Per queste ragioni abbiamo trovato in fretta l'accordo con. Manon ha mai messo i bastoni ...Come confermato da Tuttosport, l’attaccante del Milan interromperà il suo prestito in Toscana e passerà al Monza fino al termine della stagione. Un’operazione voluta fortemente da Galliani e pronta ad ...Daniel Maldini è arrivato a casa dell'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani per la firma con il club ...