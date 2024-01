Monza | ecco Daniel Maldini dal Milan | è ufficiale

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Nuova avventura per il classe 2001: dopo aver lasciato l'Empoli, il calciatore di proprietà delgiocherà nel

Al termine della rifinitura della vigilia, Mister Palladino ha convocato 27 giocatori per Milan-Monza . ecco la lista completa per domani (pianetamilan)

Infortunio Pobega , problema muscolare per il centrocampista rossonero. Ennesimo cambio forzato: la prima diagnosi Un altro Infortunio per ... (calcionews24)

Sorprese nella formazione del Napoli per Napoli-Monza : Lindstrom titolare e Raspadori in avanti. Aggiornamenti sulle scelte di Mazzarri. NOTIZIE ... (napolipiu)

Secondo quanto riportato da Daniele Longo, il Monza starebbe trattando con il Milan per il trasferimento di Davide Bartesaghi (pianetamilan)

IL COMUNICATO -il comunicato: " Daniel Maldini è un nuovo giocatore del. L'attaccante arriva dal Milan a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024. Nato a Milano l'11 ottobre 2001, cresce ...Daniel Maldini è ufficialmente un nuovo giocatore del. Il centrocampista arriva in prestito dal Milan.le sue parole dopo la firma Daniel Maldini è ufficialmente un nuovo giocatore del. Il centrocampista arriva in prestito dal Milan. ...Sopralluogo con il sindaco, Paolo Pilotto, l'assessore alla viabilità, Giada Turato, e il presidente di Brianzacque Enrico Boerci mercoledì pomeriggio a Monza, in viale Campania, nell'area di cantiere ...IL COMUNICATO - Ecco il comunicato: "Daniel Maldini è un nuovo giocatore del Monza. L’attaccante arriva dal Milan a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024. Nato a Milano l’11 ottobre 2001, cresce ...