Montatore Meccanico

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) INSERITO DA: Adecco Italia Spa – IL GIORNO: 29/12/2023 SETTORE: Personale OperaioSEDE DI LAVORO: Perugia ADDETTI ALL’ASSEMBLAGGIOPer importante azienda di produzione macchinari industriali con sede in UMBERTIDE, si ricercano addetti al montaggio per assemblaggiomanuale su catena di lavoro. Le attività saranno quelle di utilizzo di utensili di officina (chiavi dinamometriche, avvitatori, pistole ad aria compressa,…) per l’accoppiamento dei vari componenti su postazioni predefinite nella catena di produzione. Sono necessari forte propensione al lavoro di squadra, attenzione alla sicurezza, forte senso di responsabilità, precisione e flessibilità di rotazione su varie postazioni di lavoro. Graditi eventuali patenti per il carrello elevatore e/o piattaforme aeree. Possibilità di corso di formazione preassuntivo. Disponibilità ...