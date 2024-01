Monia La Ferrera stufa di Massimiliano Varrese al GF | scoppia la lite | tutto finito?

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Aria tesa all’interno della casa del Grande Fratello. In queste ore, infatti,Lahanno avuto un nuovo diverbio.è nato nel momento in cui l’attore ha notato che la sua coinquilina fosse un po’ fredda nei suoi riguardi. A tal proposito, l’ha invitata ad essere più dolce. Questa richiesta, però, ha provocato un forte malumore nella donna, sta di fatto che, in men che non si dica, èta la. La richiesta difare laal GF Dopo essersi scambiati un bacio di nascosto al GF, il rapporto tralasembra essere sempre più ...

Laè un hostess, entrata poche settimane fa nella casa, e conosciuta inizialmente per aver avuto, molto tempo fa, una relazione con Massimiliano Varrese. Il rapporto tra i due, peraltro,...Anche conLa, l'attrice non ha nascosto il suo disappunto per come Letizia si sia comportata nei suoi confronti : Scopri le ultime news su Grande FratelloNel mese di dicembre, Monia La Ferrera è diventata una nuova concorrente del Grande Fratello. La modella non è una semplice concorrente ma anche l'ex compagna di un altro partecipante, Massimiliano ...Nella puntata di lunedì sera del “Grande Fratello VIP”, i riflettori si sono accesi su Monia La Ferrara, che ha ripercorso in ...