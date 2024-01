Monfalcone | stretta del sindaco sul decoro urbano | Multa a chi sputa per terra

Ladel sindaco sul decoro cittadino. Tra i sanzionati dell'anno scorso 16 persone che hanno gettato il mozzicone di sigaretta: hanno pagato 120 ...Vincenzo Caico , alla guida del Liceo Scientifico "Michelangelo Buonarroti di(Go), ha parlato dellarelazione che intercorre tra il benessere delle studentesse e degli studenti a ...Multe fino a 200 euro per chi viene colto in flagrante mentre sputa per terra. A Monfalcone (Gorizia) il sindaco Anna Maria Cisint ha scelto la condivisibile linea del rigore in materia di rispetto ...Intervento questa mattina a Paternò degli uomini del 115 del distaccamento di Adrano chiamati a verificare e mettere in sicurezza via Fiume nel tratto compreso tra via Monfalcone e via Pola per via di ...