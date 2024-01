Mondo Lgbt in piazza contro la criminalizzazione nella Russia di Putin degli omosessuali

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) La sentenza della Corte Suprema russa che classifica come estremista il cosiddetto 'movimentointernazionale' è stata considerata come un allineamento dellaa Paesi che criminalizzano l'...

Investimenti in criptovalute, acquisto di spazi pubblicitari e videoconferenze per convincere i potenziali clienti a sborsare ingenti somme di ... (luce.lanazione)

Investimenti in criptovalute, acquisto di spazi pubblicitari e videoconferenze per convincere i potenziali clienti a sborsare ingenti somme di ... (luce.lanazione)

Via libera a trans e gay come testimoni di nozze o padrini di battesimo: alla vigilia di Ognissanti Bergoglio ha firmato l’atto ufficiale. Ma il ... (secoloditalia)

A chi si schiera per la causa+ nelchiediamo fatti concreti: l'appello alle nostre istituzioni è quello di favorire in tutti i modi l'accoglienza delle persone in fuga dalla Russia e di ...Eppure l' Oms intende predisporre tali Linee guida accogliendo ogni istanza del+ e silenziando nel contempo ogni voce contraria alla "terapia affermativa". Questo articolo e tutte le ...La sentenza della Corte Suprema russa che classifica come estremista il cosiddetto 'movimento LGBT internazionale' è stata considerata come un allineamento della Russia a Paesi che criminalizzano l'om ...Al centro dei lavori del primo evento internazionale dedicato al mondo del wedding Lgbtq+ ci sono stati temi quali le storie di imprese di successo e il networking, nonché argomenti di attualità, ...