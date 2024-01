Modena dice no alla propaganda russa E le altre città?

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Asi è chiuso il caso dell’evento, in agenda il 20 gennaio, dedicato“ricostruzione”dellaucraina occupata Mariupol. La Giunta del Comune, su richiesta del sindaco Gian Carlo Muzzarelli del Partito democratico, ha revocato la concessione della sala per l’appuntamento organizzato dall’associazione culturale Russia Emilia-Romagna e a cui erano stati invitati come relatori Dmitry Shtodin, console generale russo, Eliseo Bertolasi, rappresentante italiano del Movimento Internazionale dei Russofili, e Andrea Lucidi, giornalista freelance attivo in Donbass e con posizioni anti Ucraina (già oggetto di un’interrogazione parlamentare per la vicenda – “paradossale” secondo il governo – della sua partecipazione a un evento ospitato dall’ambasciata italiana a Mosca).: SALA COMUNALE ...

Leggenda o verità, siche quando operava a tempo pieno in Ferrari non si faceva problemi: se ... prima della chiamata di Maranello), da noi può divertirsi con le sue Ferrari: due 360come ...... quando due studenti di un istituto scolastico , in provincia di, sono stati beccati con la ... Cosala normativa Il problema del fumo , tra i giovani, è aumentato con l'avvento dei ...Niente aula comunale per la conferenza sulla ricostruzione russa della città ucraina occupata Mariupol. A Lucca l’hotel nega la sala per l’evento con Dugin. Il film “Il testimone”, intanto, fa breccia ...Nel libro “Acetaia Malpighi Artigiani del made in Italy” la storia dell’azienda di famiglia che dal 1850 produce aceto balsamico tradizionale di Modena Dop e aceto balsamico di Modena Igp ed esporta i ...