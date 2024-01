Mo | oltre 40 morti e feriti in bombardamento israeliano nel centro di Gaza

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 gennaio 2024), 10 gen. (Adnkronos) - Le forze israeliane hanno bombardato una casa adiacente all'ospedale dei martiri di Al-Aqsa a Deir el-Balah, neldi, in un'area che l'esercitoaveva definito "sicura". L'attacco ha provocato più di 40, si legge in un comunicato del governo di, "il che conferma che non esiste un posto sicuro nella Striscia, come invece sostiene Israele". "Questa è una continuazione degli inganni e delle invenzioni da parte dell'esercito di occupazioneper fuorviare l'opinione pubblica", ha aggiunto l'ufficio stampa. "Condanniamo con la massima fermezza i massacri e i crimini dell'occupante contro il popolo palestinese e chiediamo al mondo intero di fermare la guerra genocida condotta ...