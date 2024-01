Missione quasi impossibile | salvare l' acciaio italiano

Leggi su panorama

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) C’è la questione dell’ex-Ilva. E ci sono altri impianti in sofferenza a Piombino. A Nord, invece, le imprese si aggiornano. È più che mai urgente un piano nazionale per il settore. Mentre l’Europa impone una difficilissima transizione verde. «Servirebbe un piano nazionale per la siderurgia» dice Roberto Benaglia, segretario della Fim Cisl: il problema è che qualsiasi strategia per rilanciare l’industria pesante per eccellenza passa, per forza di cose, dall’ex Ilva. L’unico produttore diprimario in Italia e dunque in teoria fornitore principale di tutto il sistema, che è entrato in una spirale infinita di guai industriali e giudiziari. L’ingresso del colosso franco-indiano ArcelorMittal, nel 2018, non ha risolto il problema. E neppure quello, al suo fianco, del socio pubblico Invitalia. Il gruppo si è trovato paralizzato dal braccio di ferro tra governo - ...