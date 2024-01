Minerali critici | così la Norvegia apre la nuova frontiera dell’estrazione oceanica

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Lapotrebbe diventare uno dei primi Paesi al mondo ad approvare la controversa praticadeidai noduli polimetallici. Si tratta di concentrazioni die metalli presenti sui fondali marini e che rappresentano – insieme allo sfruttamento delle distese continentali ancora ricoperte dai ghiacci, come in Groenlandia – la. In seguito ad un voto favorevole del Parlamento norvegese (80 a favore, 20 contro), i legislatori del Paese nordeuropeo dovrebbero approvare la proposta del governo di aprire le acque norvegesi all’estrazione mineraria in profondità su scala commerciale dopo che i piani del governo hanno ricevuto un sostegno trasversale alla fine dello scorso anno. La proposta della ...

'Sono qui per confermare la forte attenzione con la quale l'Italia guarda al settore dei: ci sarà un focus anche nel programma della nostra Presidenza G7 appena iniziata. Anche grazie all'azione del Governo italiano, il nostro Paese è pronto ad essere l'hub del ..."Sono qui per confermare la forte attenzione con la quale l'Italia guarda al settore dei, su cui annuncio che ci sarà un focus anche nel programma della nostra Presidenza G7 appena iniziata. In questo settore strategico il futuro è già oggi, per questo sosteniamo con ...L'Italia conferma la propria volontà di diventare un hub energetico nel Mediterraneo, facendo da ponte tra Europa, Africa e Medio Oriente. In più, si impegna per dare la massima attenzione possibile a ...“Il nostro Paese è pronto ad essere l’hub del Mediterraneo, ponendosi come ponte tra Europa, Africa e Medio Oriente per favorire una transizione energetica sicura e sostenibile”. Lo ha detto oggi il ...