Minaccia i genitori per denaro | arrestato 31enne

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDa tempova iaffinché gli consegnassero: per questo motivo unè stato. L’episodio è accaduto a Portici (Napoli). Da quanto si è appreso, le richieste erano quotidiane, spesso accompagnate da minacce, e variavano dai 20 ai 100 euro. Grazie alla collaborazione delle vittime, i Carabinieri della locale stazione hanno sorpreso in flagranza ilmentre chiedeva qualche banconota per comprare droga. I militari dell’Arma sono intervenuti subito dopo la consegna del, arrestandolo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Portici . I carabinieri della stazione di Portici hanno arrestato per estorsione un 31enne napoletano. Vittime i, da tempo costretti a consegnare denaro al figlio tossicodipendente. Le richieste erano quotidiane, variavano dai 20 ai 100 euro ed erano spesso accompagnate da minacce. Grazie alla ...costretti a consegnare soldi al figlio di tossicodipendente. Un incubo terminato con l'arresto di un 31enne di Portici, colto in flagrante mentre chiedeva denaro per comprare la droga. I ...Genitori costretti a consegnare soldi al figlio di tossicodipendente. Un incubo terminato con l'arresto di un 31enne di Portici, colto in flagrante mentre chiedeva denaro per comprare la droga. I cara ...Grazie alla collaborazione delle vittime, i carabinieri sono stati in grado di cogliere in flagranza il 31enne mentre chiedeva qualche banconota per comprare droga ...