Minaccia i genitori per avere denaro | 31enne arrestato

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Napoli – Portici: e portato in carcere. Ora è attesa di giudizio I carabinieri della stazione di Portici hannoper estorsione unnapoletano. Vittime i, da tempo costretti a consegnareal figlio tossicodipendente. Le richieste erano quotidiane, variavano dai 20 ai 100 euro ed erano spesso accompagnate da minacce. Grazie alla collaborazione delle vittime, i carabinieri sono stati in grado di cogliere in flagranza ilmentre chiedeva qualche banconota per comprare droga. Sono intervenuti subito dopo la consegna dele poco prima che l’uomo reagisse in modo violento. È finito in manette e poi in carcere, in attesa di giudizio. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo proviene da Punto! - Il web ...