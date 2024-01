Minacce a imprenditore | Caso M5S | “Ho scritto al Prefetto di Napoli”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Pochi minuti fa hoaldi, Michele di Bari, per sollecitare un’attenzione immediata e una risposta decisa in merito agli eventi allarmanti che hanno coinvolto unputeolano, proprietario di alcune sale giochi. Nel corso degli ultimi giorni, una delle ricevitorie, precisamente quella sita nel quartiere di Monterusciello, è stata vittima di un attacco orchestrato da ignoti”. Lo scrive in una nota il deputato M5S Antonio. “Due uomini a volto coperto, dopo aver tentato di dare fuoco all’attività in questione, hanno estratto una pistola e l’hanno puntata contro le telecamere di sorveglianza – spiega – Un vergognoso atto di violenza, ancora più inquietante se pensiamo che l’in questione in passato aveva più ...