Milano-Cortina | Malagò Pista bob? Entro fine mese decisione definitiva

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) "Il nazionalismo italiano ha avuto un colpo di reni" ROMA - "I ritardi infrastrutturali? Siamo in Italia, non è una novità. Il Cio non vuole che si realizzino piste ex novo per discipline sportive su impianti poco frequentati, con un business plan non sostenibile. Nel caso dellada, il naz