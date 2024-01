Milano Ciclista di 37 anni investito e ucciso in viale Umbria

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Tragico incidente nella notte a. Undi 37è stato. La ragazza di 25alla guida dell’auto investitrice si è subito fermata a prestare i primi soccorsi ma per ildi 37, che pedalava su una bici elettrica, non c’è stato nulla da fare. L’incidente stradale è avvenuto alle 2.35 inall’altezza di via Pistrucci. In base agli accertamenti il semaforo in quel momento era funzionante. Uno dei due mezzi sarebbe passato con il rosso. In attesa del risultato delle indagini, la ragazza di 25è stata denunciata per omicidio stradale.

