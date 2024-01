Milano | 14enne si lancia dalla finestra della scuola | è ferita

La 14enne ha percepito la presenza dell'uomo, che l'ha seguita tentanto l'abbordaggio, per poi bloccarla e violentarla, in pieno giorno , nei pressi ... (ilgiornale)

L'episodio è avvenuto in via Alcuino. Una volta a casa, la ragazzina ha raccontato della paura provata ai genitori che poi hanno presentato denuncia ... (247.libero)

commenta Dramma in una scuola di, dove unasi è lanciata da una finestra dell'istituto. La giovane è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Niguarda: è ferita e cosciente. Sul caso, le cui dinamiche non sono ancora ...Tiziana era invece un'impiegata e madre di un figlio. I due erano a un appuntamento dopo essersi conosciuti sui social LE INDAGINI Ora si cerca di capire come l'auto sia finita nel lago. Le ...Dramma in una scuola di Milano, dove una 14enne si è lanciata da una finestra dell'istituto. La giovane è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Niguarda: è ferita e cosciente. Sul caso, le cui dina ...Una 14enne si è lanciata stamani da una finestra della scuola che frequenta, a Milano. Lo riferisce Ansa: secondo le prime informazioni, è ferita e cosciente. È accaduto alle 10.45 in un istituto ...