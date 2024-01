Milan | Zeroli e Camarda attendono il contratto | la situazione dei giovani

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina parla anche del futuro deli contratti e non solo. La

Kevin Zeroli , capitano della Primavera, ha debuttato in Prima Squadra in Milan-Sassuolo . Un altro baby della compagine di Ignazio Abate (pianetamilan)

Kevin Zeroli , fresco di debutto in Prima Squadra, pronto a subentrare anche in Milan-Cagliari di questa sera in Coppa Italia. Le ultime news (pianetamilan)

Le probabili formazioni di- Atalanta(4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Calabria, Gabbia, Theo ... A disposizione: Nava, Mirante, Simic, Kjaer, Bartesaghi, Terracciano, Adli,, Romero, Chaka, ...Le probabili formazioni di- Atalanta(4 - 2 - 3 - 1) : Maignan; Calabria, Gabbia, Theo ... A disposizione : Nava, Mirante, Simic, Kjaer, Bartesaghi, Terracciano, Adli,, Romero, Chaka,...Milan-Atalanta, alle 21 dallo stadio Giuseppe Meazza la partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia. La gara sarà visibile in diretta in chiaro su Canale 5 e in streaming gratis sull’app ...Dopo aver superato il Sassuolo agli ottavi l'Atalanta proverà ad impensierire il Milan a San Siro. Scamacca e compagni sono reduci dal convincente pareggio ottenuto in campionato contro la Roma di ...