Milan | Scaroni | “Non vinciamo la Coppa Italia da tanto | quest’anno la vogliamo”

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Il presidente delPaoloha parlato ai microfoni di Mediaset prima del quarto di finale dicontro l’Atalanta: “Temo sempre che giochiamo troppe partite, ma non ladae questa lavincere per incidere il nostro nome nell’albo d’oro“. Poi su Ibrahimovic: “Zlatan l’ho visto ieri un’ora, abbiamo parlato del passato e del nostro futuro. Lui è un personaggio straordinario, può dare un grande contributo a Red Bird, perché può aprire porte che nessun’altro può aprire. La motivazione è tutto, quella della squadra fa la differenza è lui è un grande motivatore. Sono sicuro che darà un grosso contributo come ha fatto da giocatore“. SportFace.

