Milan | la Coppa Italia resta un tabù | in semifinale ci va l'Atalanta

Dopo l'episodio del primo tempo non mancano le polemiche a San Siro nella gara trae Atalanta diItalia Dopo l'episodio del primo tempo non mancano le polemiche a San Siro nella gara trae Atalanta diItalia. Miranchuk sguscia via a Jimenez, si allunga il ...... sintesi, tabellino, risultato e cronaca live A San Siro, Atalanta esi affrontano nel match valido per laItalia 2023/24. SintesiAtalanta 90 AMMONIZIONE EDERSON. Fallo su Pulisic ...Si sono disputati due quarti di finale della Coppa Italia. La Lazio ha vinto il rovente derby contro la Roma per 1-0: Zaccagni ha trasformato il rigore risolutivo al 51', da segnalare un recupero inca ...Termina 1-1 il primo del quarto di finale di Coppa Italia tra Milan e Atalanta. Dopo un rigore reclamato dall'Atalanta (Gasperini espulso per proteste), De Roon che non riesce a colpire la palla ...