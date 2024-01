Milan | Bartesaghi al Monza si farà

Dalla Spagna riferiscono come il Monza abbia fatto un sondaggio per Davide Bartesaghi, duttile difensore del Milan (pianetamilan)

arriva no conferme sull'indiscrezione lanciata da Relevo in Spagna sulla richiesta del Monza , che ha preso informazioni presso il Milan circa... (calciomercato)

E ilnon conta solo su Traorè: l'americano Musah ha 21 anni, Davide17 e Francesco Camarda è ragazzo record con l'esordio a 15 anni e 8 mesi. Non sarà Rivera, già fenomeno a 15 anni, ...Le probabili formazioni di- Atalanta(4 - 2 - 3 - 1) : Maignan; Calabria, Gabbia, Theo ... A disposizione : Nava, Mirante, Simic, Kjaer,, Terracciano, Adli, Zeroli, Romero, Chaka,...La trattativa tra Milan e Monza per il terzino Bartesaghi non è ancora chiusa del tutto. Esiste però la volontà di arrivare al traguardo nei prossimi giorni,.Daniel Maldini è un nuovo attaccante del Monza. La trattativa è andata in porto ieri e oggi sarà ufficializzata. I brianzoli ...