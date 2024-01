Milan-Atalanta | Percassi | “Contenti di De Ketelaere | sta tornando in fiducia”

Entra nel vivo la Coppa Italia e lo fa con la disputa dei quarti di finale. Questa sera alle 21 a San Siro va in scena Milan-Atalanta , in palio... (calciomercato)

Allo stadio Meazza si affrontano Milan e Atalanta per i quarti di finale di Coppa Italia. Le due squadre si giocheranno l'accesso in semifinale , ... (247.libero)

Il LIVE di Milan-Atalanta , quarti di finale di Coppa Italia in programma alle ore 21:00 a 'San Siro ': la diretta testuale della partita ()

Allo stadio Meazza si affrontanoper i quarti di finale di Coppa Italia. Le due squadre si giocheranno l'accesso in semifinale , dove ad attenderle c'è la Fiorentina , reduce dal successo conquistato ieri contro il ...Formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma a San Siro: chi vince prende la Fiorentina Chi vince prende la Fiorentina , che ieri ha battuto ai rigori il ...Ricevi le ultime notizie di Calcio su Eurosport. Accedi al Milan - Atalanta live su 10/01/2024. Qui trovi risultati, statistiche e commenti in tempo reale.Sul ruolo di Ibrahimovic ha aggiunto: "L'ho visto ieri un'ora, abbiamo parlato del suo passato e del suo futuro. È un personaggio straordinario e può dare un grande contriburto a RedBird. Può aprire ...