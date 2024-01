Milan-Atalanta | le formazioni ufficiali | De Ketelaere guida l’attacco

(Di mercoledì 10 gennaio 2024), le(4-3-3): Maignan; Calabria, Gabbia, Theo Hernandez, Jimenez; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Pulisic, Jovic, Leao. All. Pioli A disp. Nava, Mirante, Simic, Kjaer, Bartesaghi, Terracciano, Adli, Zeroli, Romero, Chaka, Giroud(3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Miranchuk, Koopmeiners; De. All. Gasperini A disp. Musso, Rossi, Hien, Palomino, Toloi, Zappacosta, Zortea, Bakker, Adopo, Pasalic, Scamacca, Muriel. All. Gasperini Per il quarto di finale di San Siro Gasperini si affida allo stesso identico undici di Roma: Dee Kolasinac, che erano dati in dubbio, sono già titolari, con Scamacca ancora in panchina. Holm e Ruggeri ...

Ecco le formazioni ufficiali per quanto concerne il match di Coppa Italia tra l'e il. Le scelte di Gasperini Ecco le formazioni ufficiali di: gara valevole per i Quarti di Finale della Coppa Italia.(4 - 3 - 3): Maignan, Calabria, Gabbia, Theo, Jimenez, Musah, Reijnders, Loftus - Cheek, Pulisic, Jovic, Leao....Dove vederestreaming e diretta tv, gara valida per i quarti di finale della Coppa Italia e in programma alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro a ...Kolasinac e De Ketelaere fanno parte della lista di convocati per la prima gara secca dell’anno dell'Atalanta. Non importante, fondamentale… Leggi ...Le formazioni ufficiali di Milan-Atalanta, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia e in programma stasera alle ore 21.00.