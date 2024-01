Milan-Atalanta | la MOVIOLA LIVE | De Roon chiede un rigore Gasperini furioso | espulso per proteste

Sintesi41 CAMBIO: Dentro Pasalic, fuori De Roon. 38 CAMBIO PER IL: Kjaer al ...Animi caldissimi nel corso del primo tempo di, match valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2023/2024. Gli ospiti attaccano con un cross che finisce sulla testa di De Ketelaere che diventa una sponda sulla quale prova ...Il sito IlMilanista.it di titolarità di Geo Editrice S.r.l. con sede in Roma, via Bomarzo 34, C.F./PI 09724341004, è affiliato al network Gazzanet di RCS Mediagroup S.p.a.. Unico responsabile dei ...In semifinale di Coppa Italia ci andrà dunque la Lazio, che se la vedrà con la vincente tra Milan ed Atalanta. Finale a nervi tesi, far west in campo e ben tre espulsi. Più Lazio che Roma nel secondo ...