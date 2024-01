Milan Atalanta 0-0 LIVE | espulso Gasperini su un rigore non dato alla Dea

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) A San Siro, il match valido per la Coppa Italia 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronacaA San Siro,si affrontano nel match valido per la Coppa Italia 2023/24. Sintesi41? CAMBIO: Dentro Pasalic, fuori De Roon. 38? CAMBIO PER IL: Kjaer al posto di Gabbia. 35? OCCASIONE. Cross ddestra, sponda di De Ketelaere per De Roon che si scontra con Gabbia dopo una leggera spinta di Reijnders. Proteste atalantine conche viene30? OCCASIONE! Cross di De Ketelaere dsinistra per Holm che tenta il tiro ...