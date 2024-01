Milan | 48 ore per il futuro di Romero Chaka Traorè fa cambiare strategia a Moncada

...(21) il Frosinone per affrontare la vincente in una serata che potrebbe diventare storica per l'allenatore della Juve Massimiliano Allegri : infatti con un successo l'ex guida tecnica del...Il regolamento di- Atalanta , match valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2023/2024. Gli uomini ... La partita è in programma mercoledì 10 gennaio alle21:00 allo Giuseppe Meazza. ...Gli agenti di Popovic chiedono commissioni extra I suoi procuratori, infatti, ora bussano a denari e ad oggi c’è ampia distanza sul tema delle commissioni, ritenute dal Milan veramente eccessive. Voci ...In casa Milan dopo l’arrivo di Terracciano sembrava tutto pronto per accogliere un secondo acquisto: quello di Matija Popovic Il mercato del Milan è più movimentato che mai, dopo l’ufficialità di ...