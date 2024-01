Mikaela Shiffrin salta tutta la tappa di Altenmarkt! Occasione per Federica Brignone

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)salterà la trasferta di Altenmarkt-Zauchensee, dove nel weekend del 12-14 gennaio andrà in scena unadella Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. La fuoriclasse statunitense ha comunicato che non prenderà parte all’evento in terra austriaca, a differenza di quanto deciso pochi giorni fa. La 28enne ha annunciato sui propri profili social che non ha pienamente recuperato dalla febbre e ha così preferito concentrarsi sul recupero della forma fisica e sul preparare i prossimi appuntamenti agonistici: “Mi dispiacere Zauchensee, era per me un grande obiettivo gareggiare ancora in quella località“. Nel corso della sua sfavillante carrierasi è presentata soltanto una volta al cancelletto di partenza ad Altenmarkt: nel 2020 uscì nel superG della ...

La slovacca Petra Vlhova in 1.47.62 ha vinto lo slalom speciale di cdm di Kranjska Gora. Per lei e' la vittoria n. 31 ed ora nella classifica di speciale tallona la statunitense, fuori nella prima manche. Con lei sul podio la tedesca Lena Duerr in 1.48.34 e, per la prima volta e come miglior risultato personale, l'americana Amelia Josephine Hurt in 1.48.49.