Michael Schumacher | la rivelazione dell’ex compagno Johnny Herbert | “Si siede a tavola per mangiare”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Come sta, le condizioni: “Siper” A dieci anni esatti dall’incidente sugli sci che ha cambiato per sempre la sua vita, emergono nuove rivelazioni sulle condizionipilota di Formula 1: a fornirle, questa volta, è l’ex pilotadiper due stagioni in Benetton nel 1994 e nel 1995. “Mi è stato detto cheè in grado di sedersi aper pranzare e cenare” ha dichiarato l’inglese che poi ha aggiunto: “Onestamente non so se sia vero, non voglio dare false speranze, perché credo oggi sia nelle stesse condizioni nelle quali si trovava dopo le due ...