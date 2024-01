Mi stupirei se non lo facesse | McEnroe | una profezia da brividi su Jannik Sinner

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Dopo aver chiuso un 2023 indimenticabile,riparte alla grande al Kooyong Classic: il tennista altoatesino si impone nella prima partita del torneo che è una sorta di "antipasto" degli Australian Open., numero 4 al mondo, liquida 6-4, 6-0 in un'ora e 26 minuti di gioco Marc Polmans, padrone di casa e al 156esimo posto nella graduatoria Atp. Dopo un inizio di partita un poco zoppicante, il 22enne italiano ha iniziato a macinare tennis: quattro break di fila e nove game vinti consecutivi, una vittoria schiacciante. Una partita, quella di, che con discreta evidenza ha colpito anche John, leggenda del tennis. "è pronto per vincere uno Slam. In Australia? Perché no?", ha tagliato corto., per inciso, da sempre è un ...

Debutto vincente intanto a Melbourne per Jannik Sinner. L'altoatesino ha iniziato il suo cammino al Kooyong Classic 2024 battendo il padrone di casa Marc Polmans.