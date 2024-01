Mercoledì | arriva finalmente l' edizione in DVD e Blu-Ray della serie Netflix

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) La prima stagionecon Jenna Ortega si appresta a debuttare in home video.arriveràin formato fisico home video, in quantoha deciso anche per questo tipo di distribuzione, facendo un'altra eccezione alla sua regola, come era già avvenuto per Stranger Things. Warner Bros. Discovery ha, infatti, annunciato l'uscita in DVD e Blu-Rayprima stagione di, che arriverà sugli scaffali il 26 marzo (almeno per quanto riguarda il mercato statunitense). Il prezzo di vendita dell'Blu-ray è di 29,98 dollari, mentre quello del DVD è di 24,98 dollari. Entrambe le edizioni includeranno tutti gli otto episodiprima stagione die non sono state rivelate ...