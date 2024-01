Mercedes-AMG e will i am lanciano Mbux Sound Drive

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) LAS VEGAS (USA) (ITALPRESS) –-AMG annuncia il lancio della prima tecnologia all’avanguardia nel suo genere,: una collaborazione all’avanguardia con l’artista creativo, innovatore e imprenditore.i.am, per offrire un’esperienza musicale interattiva all’avanguardia. La tecnologia utilizza un software che consente alla musica di reagire rispetto allo stile di guida, creando un rapporto armonioso tra movimento e melodia. In questo modo l’auto si trasforma in uno strumento musicale virtuale, rendendo l’esperienza di guida a bordo di una-AMG un viaggio emozionale e musicale. Utilizzando una serie di sensori e un software avanzato,interpreta le varie dinamiche di guida – come il ...